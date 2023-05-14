"Евровидение-2023": результат голосования конкурса

В ночь на 14 мая в Ливерпуле отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2023". В этом году триумфатором стала шведская певица Loreen.

Исполнительница на главной сцене Ливерпуля исполнила композицию Tattoo. Артистка получила от судей 340 баллов, а вот зрители оценили ее выступление в 243. В итоге Loreen получила 583 балла и завоевала первое место.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: Getty Images

Тем временем украинский коллектив занял шестое место. Как за TVORCHI голосовали жюри и зрители, узнайте в нашем материале.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с результатами голосования жюри и зрителей.

Наименьшее количество баллов в этом году получила Германия, а это всего 18 баллов, а вот самое большое – Швеция.

Второе место на "Евровидении-2023" заняла Финляндия с 526 баллами, а третье – Израиль (362 балла). Пятерку лидеров закрыла Норвегия, получив 268 баллов, а 10 – Чехия (129 баллов).

Результаты голосования "Евровидение-2023" / Фото: eurovisionworld.com

11 место заняла Литва. А вот Хорватия, представитель которой спел о "маленьком подлом психопате", заняла 13 место. На 15 месте оказалась Австрия, а на 20 – Швейцария.

Результаты голосования "Евровидение-2023" / Фото: eurovisionworld.com

На последней строчке в этом году оказалась Германия, получив всего 18 баллов. А вот недалеко от нее оказалась Великобритания, у которой 24 балла.

Результаты голосования "Евровидение-2023" / Фото: eurovisionworld.com

Напомним, 67-й конкурс "Евровидения" состоялся в Великобритании от имени Украины. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть в фото, как прошло музыкальное событие.

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