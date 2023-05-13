"Евровидение-2023": текстовая онлайн-трансляция грандфинала конкурса

Уже сегодня мы узнаем, какое место займут представители Украины TVORCHI.

Уже сегодня, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле, Великобритания отгремит грандфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

И сегодня мы впервые увидим вживую выступление представителя от Украины, группы TVORCHI, которая выйдет на сцену под номером 19. Всего сегодня перед зрителями выступят 26 представителей стран-участниц. Кроме того, во время грандконцерта мы увидим выступления таких украинских звезд, как Тина Кароль, Джамала, KALUSH Orchestra, Go_A и Верки Сердючки.

Сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели были в курсе всех последних событий на конкурсе "Евровидение-2023".