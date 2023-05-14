Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин.

Об этом он сообщил в своем сервисе микроблогов Twitter.

"Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Европа. НАТО. Безопасность", — говорится в сообщении.

Напомним, что Зеленский убежден, что победа Украины – это не только освобождение всех оккупированных территорий, но и справедливые приговоры всем убийцам. Он добавил, что агрессия со стороны РФ может быть разной – не только в виде ракет, но и шантажа, в том числе энергетического.

К тому же Зеленский рассказал, на какую страну Путин хочет напасть следующей. Он подчеркнул, что НАТО – это не только защита, но и ответственность. По его словам, общество этих стран должно знать — лучше помочь Украине, чем отправлять на войну своих детей.

Добавим, что ранее Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Мол, вопрос войны никто не решил, поэтому российский диктатор Путин решил, что он может поработать со странами и пойти дальше.

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