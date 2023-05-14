"Евровидение-2023": победу в конкурсе одержала Швеция

Только что в Ливерпуле, Великобритания, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2023".

На арене Liverpool представители 26 стран-участниц продемонстрировали свои конкурсные песни. По результатам голосования судей и зрителей первое место занимает Швеция, которую в этом году с песней Tattoo представила исполнительница Loreen.

Loreen / Фото: Associated Press

От судей артистка получила 340 баллов. Швеции многие страны отдавало 12 баллов, в том числе и Украина тоже. А вот зрители оценили выступление Loreen в 243 балла. У сумме Loreen получила 583 балла.

Кстати, артистка уже была победительницей "Евровидения". В 2012 году Loreen поехала на конкурс с песней Euphoria и привезла в Швецию победу.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следили за тем, что во время финала проходило на арене Liverpool и первыми сообщали интересные и важные моменты "Евровидения-2023".

Напомним, "Евровидение-2023" состоялось в Ливерпуле. Великобритания проводила конкурс от имени Украины, ведь из-за российского вторжения страна не могла принимать участников. На арене Liverpool выступало немало украинских артистов : The Hardkiss, Alyosha, Мария Яремчук, Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка и другие.

Посмотреть Евровидение-2023 можно на платформе Киевстар ТВ.

Читайте также: