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"Евровидение-2023": победу в конкурсе одержала Швеция

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
6446
Время на прочтение
2 мин
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"Евровидение-2023": победу в конкурсе одержала Швеция

Переможниця "Євробачення-2023" Loreen / Фото: Getty Images

Певица Loreen заняла первое место.

Только что в Ливерпуле, Великобритания, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2023".

На арене Liverpool представители 26 стран-участниц продемонстрировали свои конкурсные песни. По результатам голосования судей и зрителей первое место занимает Швеция, которую в этом году с песней Tattoo представила исполнительница Loreen.

Loreen / © Associated Press
Loreen / Фото: Associated Press

От судей артистка получила 340 баллов. Швеции многие страны отдавало 12 баллов, в том числе и Украина тоже. А вот зрители оценили выступление Loreen в  243 балла. У сумме Loreen получила 583 балла.

Кстати, артистка уже была победительницей "Евровидения". В 2012 году Loreen поехала на конкурс с песней Euphoria и привезла в Швецию победу.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию конкурса. Мы тщательно следили за тем, что во время финала проходило на арене Liverpool и первыми сообщали интересные и важные моменты "Евровидения-2023".

Напомним, "Евровидение-2023" состоялось в Ливерпуле. Великобритания проводила конкурс от имени Украины, ведь из-за российского вторжения страна не могла принимать участников. На арене Liverpool выступало немало украинских артистов : The Hardkiss, Alyosha, Мария Яремчук, Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка и другие.

Посмотреть Евровидение-2023 можно на платформе Киевстар ТВ.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
6446
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