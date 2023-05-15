Зеленский обратился с призывом к НАТО

Президент заявил, чего ожидает от июльского саммита НАТО.

НАТО следует принять решение о вступлении Украины в блок.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Копенгагенскому саммиту демократии, передает Reuters.

Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" о членстве Украины в Альянсе на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Президент добавил, что присоединение Украины даст Североатлантическому альянсу даст еще один исторический результат.

Напомним, Владимир Зеленский 30 сентября 2022 года сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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