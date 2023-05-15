Франция поможет Украине пройти путь к евроатлантической семье — заявление

Франция продолжает оказывать решительную поддержку укреплению возможности Украины защищаться и напоминает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности.

Об этом говорится в заявлении президентов Украины и Французской Республикиво время встречи в Париже, обнародованной на сайте главы государства.

Франция полностью поддерживает Комиссию Украина-НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией. Украина и Франция с нетерпением ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Между тем, Украина приветствует то, что 13 декабря Франция организовала международную конференцию, которая привела к созданию Парижского механизма для лучшей координации экстренной помощи. Франция вместе с международными организациями и партнерами обязуется участвовать в восстановлении и восстановлении Украины после войны. Уже сейчас важно заложить основу для амбициозного и долгосрочного сотрудничества, которое создаст возможности и позволит украинскому народу восстановить свою страну. Привлечение всех соответствующих партнеров, включая частные и международные компании, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и необходимых знаний важно для обеспечения процветающего будущего Украины.

«Будущее Украины и ее народа – в европейской семье. Евросоюз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Франция решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению необходимых условий до конца 2023 года, с нетерпением ожидая отчета Европейской комиссии с целью начала переговоров о вступлении. Украина и Франция призывают ЕС продолжать поддерживать нашу страну во всех областях. Относительно военной поддержки они приветствуют недавние соглашения, направленные на поставку большего количества боеприпасов и ракет в Украину, в частности, благодаря расширению европейских промышленных мощностей. Кроме того, Украина играет ключевую роль в новом европейском политическом сообществе и будет работать вместе с Францией и Молдовой над успешным проведением кишиневского саммита», — говорится в заявлении.

Напомним, что в скором времени Франция оснастит несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков.

Позже стало известно, о чем общались Зеленский и Макрон в Париже. В частности, речь шла о "коалиции истребителей", формуле мира и вступлении в НАТО.

Также стало известно, о чем идет речь в совместной декларации Зеленского и Макрона.

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