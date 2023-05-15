Зеленский встретился с Макроном

Поздним вечером 14 мая 2023 года украинский президент встретился с французским коллегой.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

"Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев", — прокомментировал видео украинский лидер.

Встреча Макрона и Зеленского в Париже / Фото: Zelenskiy/Official

Напомним, что президент Зеленский в воскресенье прибыл из Германии в Париж, где должен пройти рабочий ужин с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

"Эммануэль Макрон принял президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце", – подтвердили информацию французские СМИ.

Европейские визиты Зеленского в Италию и Германию: детали

Ранее 13 мая 2023 года президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Рим. Первыми украинского лидера "поздравили" истребители итальянских военно-воздушных сил, взявшие самолет президента Украины под свое сопровождение.

Также 14 мая Зеленский был с официальным визитом в Германии, где встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

С иностранными лидерами Владимир Зеленский обсудил вооружение и вопрос о передаче Украине западных истребителей. Также в Германии украинского лидера наградили премией Карла Великого.

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