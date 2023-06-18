Оккупанты сообщают, что ВСУ отбили Пятихатки в Запорожье

Официального подтверждения сил обороны пока нет.

Воины ВСУ после упорных боев отбили еще один населенный пункт Пятихатки, который находится в Васильевском районе Запорожской области.

Об этом сообщили пропагандисты.

Оккупанты жалуются, что им тяжело, потому что продолжаются мощные бои, поэтому им приходится отступать.

Захват Пятихаток позволит Силам обороны расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы во время наступательных действий продвинулись от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 км оккупированной территории.

13 июня в Генштабе сообщали, что ВСУ уволили 7 населенных пунктов: Лобково, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских защитников составило 6,5 км.

Также продолжается наступление на Бахмутском направлении. Украинские войска совершают штурмовые действия, есть успехи в районе Берховского водохранилища, продвижение наших войск здесь составило 250 м.

Вооруженные силы Украины 17 июня продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта. В частности, украинские войска наносили локальные наземные удары на запад и к югу от Кременной Луганской области.

Генерал Марк Милли уверен, что контрнаступление будет успешным, но дорогой ценой обойдется украинцам.

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