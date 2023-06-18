Леся Никитюк в полупрозрачном боди и леопардовых колготах удивила "березкой"

Украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников новой дерзкой фотосессией.

На странице в Instagram знаменитость разместила кадры со съемок промо в рамках нового сезона развлекательного шоу "Хто зверху?". В видео Никитюк предстает в приспущенном топе, черном полупрозрачном боди и леопардовых колготах. Во время съемок Леся продемонстрировала гибкость и даже сделала "березку".

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Отметим, что вместе с Никитюк на кадрах позирует и новый ведущий проекта Богдан Шелудяк, заменивший Сергея Притулу, ставшего волонтером. На фото Шелудяк похвастался прокачанным торсом и ошеломил растяжкой.

Леся Никитюк и Богдан Шелудяк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В свою очередь Леся обратилась к поклонникам и отметила, что понимает Шелудяка:

"Что касается нового ведущего шоу "Хто зверху?". Кто не знает, им стал Богдан. Он хороший. И я когда-то была на его месте, поэтому хорошо понимаю, как трудно быть на месте того, к кому все привыкли и полюбили. Хейт, обиды, фразы типа "верните Притулу" будут. Но вы привыкнете.. примете и полюбите", – уверена Никитюк.

Напомним, что в преддверии старта нового сезона "Хто зверху" Леся Никитюк изменила прическу и цвет волос и похвасталась своим новым образом.

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