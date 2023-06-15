Главная битва впереди: Reuters – о контрнаступлении ВСУ

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что Украина задействовала для наступления лишь 3 из 12 бригад.

Об этом пишет издание Reuters.

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По его наблюдениям, основные удары пришлись на юго-восток. В частности, на город Орехов в Запорожской области и Большую Новоселку в Донецкой области, расположенный примерно в 80 км к востоку.

"Эти удары могут свидетельствовать о том, что украинские генералы положили глаз на Токмак, оккупированный город в Запорожской области примерно в 25 км от линии фронта. Еще в 50 км находится город Мелитополь. Оба населенных пункта сильно укреплены", — сказал польский аналитик.

Впрочем, он выразил обеспокоенность, что скорое наступление, вероятнее всего, остановилось.

"Моя главная обеспокоенность через пять-шесть дней этой основной фазы состоит в том, что прогресс, похоже, остановился. Импульс, который они создали в течение первых нескольких дней, фактически исчез, и мы не знаем, почему это так", — сказал он. Музыка.

Между тем военный аналитик Джек Уотлинг для исследовательского центра RUSI подчеркнул, что пока слишком рано говорить об успехе или провале наступления.

Авторы издания отмечают, что контрнаступление осложняется нехваткой авиации Украины.

"После недели тяжелых боев предстоят настоящие испытания контрнаступления Киева, украинские войска несколько удалены от основной линии обороны России, а основная часть сил, подготовленных к наступлению, все еще находится в готовности", — говорится в статье издания.

Контрнаступление Украины

Как сообщили в Минобороны Украины 14 июня, украинские войска проводят наступательные действия и продвигаются. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что по всем направлениям идет серьезное противостояние с российскими военными.

По состоянию на утро 15 июня в Генштабе отчитались, что украинские войска продолжают наступление на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях, частично преуспевают. В частности, на Бердянском направлении бои продолжаются в районе села Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

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