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"Интер Майами" с Месси вылетел в первом раунде плей-офф МЛС
Команда Лионеля Месси не сумела защитить титул чемпиона МЛС.
"Интер Майами", за который выступает легендарный аргентинский форвард Лионель Месси, вылетел в первом раунде плей-офф МЛС.
Во втором матче серии 1/8 финала против "Коламбус Крю" майамцы на выезде проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Сантьяго Родригес.
Отметим, что Месси вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.
Обзор матча
Первая игра, которая состоялась на прошлой неделе, завершилась домашним разгромным поражением "Интера Майами" со счетом 0:3. Серия продолжалась до двух побед одной из команд.
Поэтому команда Месси не смогла защитить титул чемпиона МЛС, который завоевала в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что Месси оформил дубль за четыре минуты в матче МЛС.