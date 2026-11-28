Лионель Месси / © Associated Press

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"Интер Майами", за который выступает легендарный аргентинский форвард Лионель Месси, вылетел в первом раунде плей-офф МЛС.

Во втором матче серии 1/8 финала против "Коламбус Крю" майамцы на выезде проиграли со счетом 0:1. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Сантьяго Родригес.

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Отметим, что Месси вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок.

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Обзор матча

Первая игра, которая состоялась на прошлой неделе, завершилась домашним разгромным поражением "Интера Майами" со счетом 0:3. Серия продолжалась до двух побед одной из команд.

Поэтому команда Месси не смогла защитить титул чемпиона МЛС, который завоевала в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Месси оформил дубль за четыре минуты в матче МЛС.

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