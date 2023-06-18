Украина – Мальта: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет матч 4-го тура отбора на Евро-2024 против команды Мальты.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится в словацкой Трнаве. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Для нашей сборной это будет третий матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию. Поединок с македонцами стал дебютной официальной игрой Сергея Реброва во главе "сине-желтых".

После двух сыгранных матчей сборная Украины набрала 3 очка в своей группе отбора на Евро-2024. Лидирует Англия (9 баллов), выигравшая три поединка подряд на старте квалификации. Италия и Северная Македония также набрали по 3 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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Где смотреть матч Украина – Мальта

Трансляция матча Украина – Мальта будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Мальта с видео всех голов и лучших моментов будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Мальта

Абсолютным фаворитом грядущей игры букмекеры считают сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 1,14. Ничья – 10,00. Выигрыш мальтийцев станет большой сенсацией – 20,00.

После матча с Мальтой следующие игры квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в сентябре. В рамках 5-го тура отбора на континентальное первенство подопечные Реброва 9 сентября примут команду Англии, после чего 12 сентября на выезде сыграют с Италией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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