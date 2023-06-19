Україна – Мальта: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

У понеділок, 19 червня, збірна України проведе матч 4-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Мальти.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбудеться у словацькій Трнаві. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Для нашої збірної це буде третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію. Поєдинок з македонцями став дебютною офіційною грою Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих".

Після двох зіграних матчів збірна України набрала 3 очки у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує Англія (9 балів), яка виграла три поєдинки поспіль на старті кваліфікації. Італія та Північна Македонія також набрали по 3 залікові пункти, Мальта – жодного.

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Де дивитися матч Україна – Мальта

Трансляція матчу Україна – Мальта буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок покаже лише медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Мальта доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна – Мальта

Абсолютним фаворитом прийдешньої гри букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,14. Нічия – 10,00. Виграш мальтійців стане великою сенсацією – 20,00.

Після матчу з Мальтою наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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