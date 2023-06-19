Україна – Мальта – 1:0: онлайн-трансляція та огляд матчу відбору на Євро-2024 (відео)

Текстовий репортаж і відеоогляд третього поєдинку "синьо-жовтих" в рамках кваліфікації чемпіонату Європи.

У понеділок, 19 червня, збірна України провела матч 4-го туру відбору на Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва була команда Мальти.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для "синьо-жовтих" зустріч відбулася у словацькій Трнаві на Стадіоні Антона Малатинського.

У напруженому поєдинку збірна України насилу обіграла Мальту та здобула другу перемогу у кваліфікації на Євро-2024.

Огляд матчу

Для нашої збірної це був третій матч у кваліфікації на континентальну першість. Раніше українці програли Англії та здійснили суперкамбек і перемогли Північну Македонію.

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Після матчу з Мальтою наступні ігри кваліфікації на Євро-2024 збірна України проведе вже у вересні. В рамках 5-го туру відбору на континентальну першість підопічні Реброва 9 вересня прийматимуть команду Англії, після чого 12 вересня на виїзді зіграють з Італією.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господар турніру, без відбору потрапила на Євро-2024.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між збірними України та Мальти.