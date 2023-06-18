Украина – Мальта: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

В понедельник, 19 июня, сборная Украины проведет матч 4-го тура отбора на Евро-2024. Соперником подопечных Сергея Реброва будет команда Мальты.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для "сине-желтых" встреча состоится в словацкой Трнаве на Стадионе Антона Малатинского. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Для нашей сборной это будет третий матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее украинцы проиграли Англии и совершили суперкамбэк и победили Северную Македонию.

Национальная команда Мальты уже успела провести три встречи в рамках квалификации чемпионата Европы. Мальтийцы уступили сборным Северной Македонии, Италии и Англии.

После матча с Мальтой следующие игры квалификации на Евро-2024 сборная Украины проведет уже в сентябре. В рамках 5-го тура отбора на континентальное первенство подопечные Реброва 9 сентября примут команду Англии, после чего 12 сентября на выезде сыграют с Италией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Украины и Мальты.