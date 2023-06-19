Дизайн интерьера 2023: семь подходов для оформления стильного жилья

Теплый минимализм

Из моды 2023 года не выходят нейтральные оттенки. Во-первых, с ними можно создать уют даже без помощи дизайнера. Во-вторых, такой дизайн позволяет легко менять акценты разным декором. Но холодные черно-бело-серые интерьеры уходят в прошлое. В таких помещениях сложно жить, они не уютны и не позволяют поддерживать порядок. К тому же при таком дизайне любые посторонние предметы создают визуальный шум, который мешает сконцентрироваться. Если в 2010-х годах серый был доминирующим цветом стен и мебели, то в 2023 году все изменилось.

Дизайнеры предлагают создавать минималистичный дизайн с помощью тёплых оттенков. К примеру, цвета слоновой кости, бежевого, светлого дерева, песочного. В настоящее время в моде максимально теплые, уютные, комфортные и безопасные дома.

Добавить цвета

Мода на естественные цвета только распространяется. Поэтому в дизайне интерьера 2023 года следует использовать оттенки камней, трав, деревьев, земли, минералов. При этом не стоит останавливаться только на нейтральных, можете взять за основу достаточно насыщенные оттенки.

Сложно выделить какой-нибудь один модный цвет стен 2023 года. Наиболее популярными дизайнеры называют оттенки красного, зеленого и оранжевого. Здесь можно не ограничиваться стенами и добавить цвета с помощью мебели. Добавьте красок в оформленные не только спальни или гостиные, но и ванные комнаты, кухни, которые чаще всего выполняют в нейтральных оттенках.

Больше орнаментов

Тренды дизайна интерьера 2023 года / Фото: Pexels

2023 можно не ограничивать свою фантазию. Дизайнеры предлагают украсить свою комнату любимым принтом, который может повторяться не только на стенах, но и на обивке дивана или подушках, или миксовать паттерны, чтобы создать уникальную атмосферу во всем доме.

Шашки, полоски, цветочные орнаменты, геометрия в одном тоне помогут создать эклектическую атмосферу. Игра с разными узорами открывает новые горизонты для творчества. Как и с цветом, нет какого-нибудь одного модного орнамента.

Только натуральные фактуры

Идея экологичности, которая стала особенно популярной в 2023 году, прекрасно раскрывается в этом тренде. Можно найти материалы, напоминающие кварц, мрамор, оникс. Не забудьте прибавить на пол дерево, а возле дивана поставить столик с металлическими ножками. Все эти элементы отлично подчеркнут особенный стиль интерьера 2023 года.

Тактильность

Что это значит? То есть интерьер должен быть хорошим не только на вид, но и на ощупь. Тактильность, по словам дизайнеров, есть продолжение тренда натуральности. Эту идею можно гиперболизировать в 2023 году и использовать специально агрессивные фигуры из необработанного камня. Если вы еще не готовы к такому решительному шагу, можно взять варианты проще. Добавьте текстиль из хлопка, льна, шерсти. Очень популярной в 2023 году стала обивка дивана букле. Замените кафель плиткой ручной формовки.

Индивидуальность

Дизайнеры 2023 года не ставят особых запретов (кроме серо-бело-черных цветов) и приветствуют фантазию и индивидуальный подход к каждому помещению. Поэтому очень важно, чтобы хороший интерьер отражал личность владельца жилья. Стерильные и идеальные дизайны, созданные на основе какого-то одного стиля, ушли в прошлое. Создать особенность можно и без ремонта. Добавьте в интерьер побольше личных вещей, плакатов, предметов искусства, фотографий и т.д.

Историчность

Это еще одна форма индивидуальности, которая остается основным трендом дизайна интерьера 2023 года. Дом должен рассказывать историю своего владельца, а не модного журнала или гипермаркета. Все больше людей предпочитает вещи в винтажном стиле, поэтому в современных квартирах часто появляется мебель, купленная в антикварном магазине или переданная по наследству. Большинство старинных предметов можно самостоятельно отреставрировать.

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