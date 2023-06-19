На какой стороне лучше спать, чтобы быть здоровым: советы

Почти у каждой позы сна (на боку, спине или животе) есть свои преимущества, поэтому здесь требуется индивидуальный подход.

На какой стороне правильнее спать ночью – вам, возможно, даже и в голову не приходило, что сон на левом или правом боку имеет какие-то плюсы и минусы.

Какие позы для сна считаются лучшими, на какой стороне нужно спать, говорится в статье Huffpost.

Сон на левом боку

Такое положение обеспечивает лучшую циркуляцию крови и поможет уменьшить кислотный рефлюкс. Кроме того, сон на левом боку помогает поддерживать нормальное функционирование легких и снижает риск изжоги.

Считается, что сон на левом боку приносит наибольшую пользу общему здоровью.

"Когда мы спим на левом боку, желудок и его желудочный сок остаются ниже пищевода, что может помочь уменьшить изжогу и расстройства пищеварения", – говорится в статье.

Сон на левом боку во время беременности может улучшить кровообращение между сердцем, плодом, маткой и почками, одновременно снимая давление с печени.

Спать на левой стороне рекомендуется, особенно храпящим людям, имеющим кислотный рефлюкс, высокое кровяное давление или проблемы с пищеварением.

Сон на правой стороне

В частности, спать на правом боку рекомендуют, если у вас:

хронические заболевания печени;

болезни желчного пузыря с осложненным оттоком желчи;

гастрит с пониженной кислотностью;

сердечная недостаточность;

во время восстановительного периода после инфаркта.

Особенно преимущества сна на правой стороне есть для людей с заболеваниями сердца (с помощью силы тяжести будет меньше нагрузки на него).

Сон на спине

В этом положении особенно хорошо засыпать при болях в шее или повышенном давлении. Позвоночник вытягивается и расслабляется, а содержимое брюшной полости не передавливается.

Если вы хотите снизить риск боли в спине и хорошо отдохнуть ночью, спите на спине, советуют эксперты.

"Сон на спине может быть здоровее вашего позвоночника, тогда как сон на правой стороне полезен для вашего сердца. Сон на животе – это единственное положение, которое считается нездоровым, поскольку оно сильно нагружает позвоночник", – говорится в статье.

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