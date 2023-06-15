Употребление молока во взрослом возрасте: за и против

Молоко является необходимым продуктом питания для детей, но насколько его потребление важно во взрослом возрасте?

Молоко считается суперпродуктом для детей, поскольку оно является источником кальция, белка, необходимых витаминов и, следовательно, важно для роста тела и мозга малышей.

Об этом пишет издание Hindustan Times.

Эксперты утверждают, что с возрастом нездоровое количество жира в молоке может составлять риск сердечных заболеваний, повышения холестерина и подобных хронических заболеваний у людей.

По данным Национальной медицинской библиотеки, стакан молока содержит 5 г насыщенных жиров, что составляет 20% суточной потребности. Там отмечают, что насыщенные жирные кислоты способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Как употребление молока может укрепить кости

Доктор Мохаммед Исмаил, хирург-консультант-ортопед больницы Прашант и бывший директор Института ортопедии и травматологии Мадрасского медицинского колледжа говорит, что кальций, белок и витамин B необходимы для укрепления костей. Кальция много в молоке.

Эксперт отметил, что проблема потребления только молока состоит в том, что оно также содержит ряд других веществ: "А некоторые из них вредны для здоровья, например значительное количество жира".

Почему женщинам с возрастом нужно больше кальция

Женщинам следует начинать прием добавок кальция после 35 лет, а после 55 лет дозу следует увеличивать, чтобы предотвратить остеопороз.

Доктор Исмаил говорит, что молоко содержит фосфат кальция: Нам нужны основные минералы для костей. Каждая женщина старше 35 лет должна принимать кальциевые добавки, а женщины старше 55 лет должны принимать не менее 1000 мг кальция.

Почему употребление молока безопасно для детей

Эксперты отмечают, что детям нужно больше кальция, потому что они растут, поэтому им рекомендуется потреблять молоко.

20% людей обладают непереносимостью лактозы, рассказал доктор Исмаил. По его словам, эти люди не могут потреблять лактозу, потому что у них аллергия на нее: “А молоко, которое мы потребляем сейчас, особенно жирное. Раньше коровы паслись и потребляли больше трав, поэтому и молоко было насыщенным и здоровым; сегодня все по-другому”.

Доктор рассказал, что качество молока иногда ухудшается, потому что животным иногда добавляют питательные вещества в корм, чтобы производить больше молока: "Однако молоко рекомендуется детям, поскольку они могут переносить все эти жиры в их возрасте".

Можно ли отказываться от молока в детстве?

Эксперты говорят, что если такое же количество питательных веществ потребляется из других источников, молоко не обязательно.

Доктор Исмаил отметил, что кальций, белок и витамин D являются основными компонентами молока. Он добавил, что люди могут не потреблять молоко, если найдут альтернативный источник этих питательных веществ.

Какое молоко следует употреблять после 35

Эксперт резюмировал: “Если вы не хотите принимать другие кальциевые добавки, лучшим вариантом является молоко. Если вам больше 35 лет, выбирайте молоко с низким содержанием жира”.

Остеопороз — распространенное системное заболевание скелета, сопровождающееся снижением прочности костной ткани и повышенным риском переломов.

Заболевание обычно не вызывает болезненных ощущений, являясь скрытой патологией. Характерных клинических проявлений не существует. Чаще проявляются такие симптомы остеопороза как деформации позвоночника (появление "горба") и боль в спине.

Однако, следует помнить о предвестниках остеопороза, к которым относятся: быстрая утомляемость, снижение работоспособности, боли в костях и в затылке (особенно при изменении погоды), раздражительность и плаксивость, депрессивные состояния, апатия, ощущение тревоги, страха, расстройства сна.

Однако часто остеопороз на ранних стадиях протекает без симптомов и проявляется уже болью в костях, деформацией скелета и переломами костей.

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