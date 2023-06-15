Предательница Регина Тодоренко в день трагедии в Одессе опозорилась циничным поступком

Певица-предательница Регина Тодоренко опозорилась циничным поступком в день, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по ее родной Одессе.

Молчунья показала, настолько ей безразлично на войну, которую в Украине враждебно развязала Россия. Так что в день, когда российские военные выпустили по Одессе, откуда она родом, ракеты, Тодоренко развлекалась со знаменитостями, которые поддерживают российское вторжение. Певица-предательница озвучивала с артистами-путинистами Валерией и Филиппом Киркоровым книгу собственного авторства.

Скриншот из Telegram Регины Тодоренко

Об этом обратил внимание ведущий Анатолий Анатолич и не смог промолчать. Он признался, что надеялся, что Тодоренко не настолько все равно на то, что сейчас переживает ее родная страна. Однако Анатолич ошибся.

"Не хотел об этом говорить... Одесса, четыре "Искандера" из Черного моря, погибшие, одесситы собирают деньги, помогают друг другу... Во мне жила какая-то надежда, что Регина Тодоренко, одесситка, хотя бы разбитое сердечко поставит. Знаете, что она сегодня постит в своем Telegram?Она постит озвучку ее книги, бл*дь. И там путинист Киркоров, прошмандовка Валерия, ее муж абьюзер. Что, бл*дь, в голове у людей? Вернее у нее! Как это возможно?" – возмутился ведущий.

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: Associated Press

Анатолий Анатолич подчеркнул, что в Украину предательница Тодоренко уже никогда не вернется, ведь ее здесь не примут. Более того, в другие цивилизованные страны ей тоже будет закрыт въезд за молчаливую поддержку кровавой войны.

"Она не отскочит. Мы все помним! Для нее не существует Украины. Для нее, кстати, и Австралии скоро не будет существовать. Она, как и все пропагандисты, попадет в санкционные списки всех демократических стран. Она не попадет больше ни в США, ни в Британию, ни в Канаду. Поэтому пусть она по сыктывкарам ездит и рассказывает свои книги детям оккупантов", — отметил Анатолич.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Отметим, в октябре прошлого года СНБО ввел санкции против певицы-предательницы Регины Тодоренко. В санкционный список также попали Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова, Снежана Егорова, Оксана Марченко и другие.

Напомним, ранее продюсер Игорь Кондратюк объяснил, почему певицы-предательницы не встали на защиту Украины, когда Россия развязала полномасштабную войну.

Читайте также: