Ракетный удар по Кривому Рогу: снова возросло число погибших

В результате ракетного удара оккупантами по многоэтажке в Кривом Роге увеличилось количество погибших. В общей сложности российская ракета унесла жизни 13 мирных жителей.

Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

"От ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня в 16.50 умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 года рождения, работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога. Он был доставлен в больницу с горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Соболезнование родным и близким. Смерть врагам", – рассказал Александр Вилкул.

Напомним, что в ночь на 13 июня российские оккупанты попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждена пятиэтажка. После попадания произошло возгорание, огонь охватил несколько пролетов. Также попадание было в предприятие с питьевой водой.

"На складе работало около 25 гражданских людей. И эта вода развозилась во все уголки нашего государства, в том числе и в Херсонскую область для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС", — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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