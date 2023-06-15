ВСУ продвигаются на фронте, но оценки давать рано — генерал Милли

Украинские военные, в отличие от российских захватчиков, очень мотивированы.

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в своем наступлении на позиции российских захватчиков, но выводы успешности операции делать рано.

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Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Укринформ.

Он отметил, что украинское контрнаступление есть и будет "очень тяжелым сражением". Он заявил, что у ВСУ есть успехи и они продвигаются вперед, но окончательные оценки давать еще рано.

Также генерал Марк Милли отметил, что украинские военные, в отличие от российских захватчиков, очень мотивированы и обладают высоким моральным духом.

"Война динамична, она является соревнованием воли, но можно быть уверенными, что готовность украинцев защищать свою землю и свободу, их мужество и мастерство восторжествуют", — добавил Милли.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские защитники во время наступления продвинулись до 1,5 км в направлении села Новопокровка Запорожской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что наступление ВСУ на 15 июня продолжается на юге и на Бахмутском направлении. Украинские войска одновременно обороняются на некоторых участках фронта.

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