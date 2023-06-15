Куда сейчас нацелены ракетные атаки РФ – Генштаб

Только в июне враг при атаках применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных БпЛА.

Ракетные удары врага нацелены на объекты логистики, промышленности нефте- и газоснабжения.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Только в июне враг при атаках применил 140 ракет различных типов, а также 255 ударных БпЛА.

Алексей Громов сообщил, что противовоздушные подразделения Сил обороны Украины уничтожили 74% крылатых ракет и 55% ударных беспилотников, которые применил противник.

"Учитывая длительные ракетные удары, наши силы ПВО становятся только более крепкими, в том числе за счет современного вооружения и военной техники, предоставляемой партнерами", — отметил бригадный генерал.

Напомним, сегодня, 15 июня, россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу. К сожалению, там есть попадание в два промышленных предприятия. На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже обуздали.

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