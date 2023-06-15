"Идет мощное противостояние": Маляр сообщила о наступлении и обороне ВСУ

За предыдущие полторы недели продвижение в зоне ОСУВ "Хортица" составляет более 3 км.

Наступление ВСУ по состоянию на 15 июня продолжается на юге и Бахмутском направлении. Украинские войска в то же время обороняются на некоторых участках фронта.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила на брифинге.

"По состоянию на сегодняшний день ВСУ и все Силы обороны находятся как в наступательном процессе, так и в оборонном. То есть мы осуществляем наступление на нескольких направлениях и оборону. Потому что враг так же совершает наступательные действия", — сообщила Маляр.

Что происходит на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении российские оккупанты подтягивают дополнительные резервы. В частности, туда с юга россияне перебрасывают десантно-штурмовое подразделение. Захватчики продолжают концентрировать на Бахмутском направлении огромные усилия личного состава и техники, чтобы помешать продвижению ВСУ. Однако украинские войска не дают врагу реализовать его планы, сдерживая штурмы и атакуя в ответ.

"Поэтому за предыдущие полторы недели продвижение в зоне ОСУВ "Хортица" составило более 3 километров", — отметила Маляр.

Ситуация на Южном направлении

Замминистра обороны сообщила, что продолжается наступление на нескольких направлениях Южного направления: "Там так же постепенно, но уверенно происходит продвижение ВСУ".

Российские войска сопротивляются, и Силы обороны Украины сталкиваются со сплошным минированием полей, дронами-камикадзе и интенсивными обстрелами.

"Поэтому сейчас везде продолжаются бои и идет мощное противостояние с достаточно сильным противником из РФ", – отметила Маляр.

Ситуация на фронте 15 июня и цели ВСУ

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил утром 15 июня, что украинские войска продолжают наступление на Бердянском и Бахмутском направлениях, где имеют успех. Он подчеркнул, что ВСУ не потеряли ни одной позиции там, где они обороняются.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, ВСУ на юге проводят не полноценное контрнаступление, а пока только разведку боем. Украина еще не задействовала основные резервы, подготовленные для контрнаступления.

Это фактически подтвердил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, который 15 июня сказал, что ВСУ проводят наступательные действия, чтобы выявить слабые места оккупантов, уничтожить как можно больше их живой силы и техники. Это позволяет продвигаться вперед и создавать панические настроения в российской армии.

В то же время западные СМИ утверждают, что долгожданное контрнаступление Украины началось и набирает обороты. В комментариях западным медиа генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что контрнаступление будет "кровавым", поскольку россияне хорошо подготовили оборону.

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