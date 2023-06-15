Надя Дорофеева впервые прокомментировала слухи о свадьбе с Кацуриным

Украинская певица Надя Дорофеева впервые отреагировала на слухи, что они с ресторатором Мишей Кацуриным сегодня, 15 июня, сыграют свадьбу.

После того, как эта информация распространилась в сети, Надя вышла на связь с поклонниками. Артистка в своем Instagram разместила кадр, где изображена на студии вместе с любимым Кацуриным и основателем музыкального лейбла ENKO Иваном Клименко.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофеева сообщила, что они втроем собрались, чтобы поработать над новым хитом для нее, который увидит свет совсем скоро.

"Песню "вотсап", которую вы уже знаете, "кохаю, але не зовсім" – которая вот-вот выйдет и "зависали" – которая будет следующим релизом, — мы писали именно этим составом. На фото талантливый автор и продюсер Иван Клименко и мой Миша Кацурин, который каким-то образом кроме предпринимательства и блогерства имеет необычайное дарование к написанию песен. Этим составом собрались снова, чтобы написать новое. Погнали!" – сообщила Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, поклонники были озадачены такой информацией, ведь были уверены, что прямо сейчас Надя выходит замуж за Мишу. "Какое написание песен? Вообще-то у вас сегодня свадьба". На этот комментарий Дорофеева ответила: "Хахаха, ну будем знать". Таким образом артистка опровергла, что они с Кацуринеым женятся. По крайней мере, сегодня.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что сегодня Надя Дорофеева выходит замуж за ресторатора Мишу Кацурина. Такие слухи распространил экс-редактор Elle и Harper's Bazaar, фэшн-журналист Роман Тимофеев.

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