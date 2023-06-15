Надя Дорофеева впервые прокомментировала слухи о свадьбе с Кацуриным

Говорят, что влюбленные должны были пожениться 15 июня.
Украинская певица Надя Дорофеева впервые отреагировала на слухи, что они с ресторатором Мишей Кацуриным сегодня, 15 июня, сыграют свадьбу.
После того, как эта информация распространилась в сети, Надя вышла на связь с поклонниками. Артистка в своем Instagram разместила кадр, где изображена на студии вместе с любимым Кацуриным и основателем музыкального лейбла ENKO Иваном Клименко.
Дорофеева сообщила, что они втроем собрались, чтобы поработать над новым хитом для нее, который увидит свет совсем скоро.
"Песню "вотсап", которую вы уже знаете, "кохаю, але не зовсім" – которая вот-вот выйдет и "зависали" – которая будет следующим релизом, — мы писали именно этим составом. На фото талантливый автор и продюсер Иван Клименко и мой Миша Кацурин, который каким-то образом кроме предпринимательства и блогерства имеет необычайное дарование к написанию песен. Этим составом собрались снова, чтобы написать новое. Погнали!" – сообщила Надя.
Впрочем, поклонники были озадачены такой информацией, ведь были уверены, что прямо сейчас Надя выходит замуж за Мишу. "Какое написание песен? Вообще-то у вас сегодня свадьба". На этот комментарий Дорофеева ответила: "Хахаха, ну будем знать". Таким образом артистка опровергла, что они с Кацуринеым женятся. По крайней мере, сегодня.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что сегодня Надя Дорофеева выходит замуж за ресторатора Мишу Кацурина. Такие слухи распространил экс-редактор Elle и Harper's Bazaar, фэшн-журналист Роман Тимофеев.
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