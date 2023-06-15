Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Коалиция стран предоставит Украине сотни ракет для ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
420
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Коалиция стран предоставит Украине сотни ракет для ПВО

США, Дания, Британия и Нидерланды предоставят Украине сотни ракет для ПВО / Фото: Associated Press

Передача ракет для систем ПВО уже началась и продлится несколько недель.

Министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов в совместном заявлении сообщили, что будут увеличивать поставки систем противовоздушной обороны в Украину, а также предоставят значительное количество ракет для них.

Об этом информирует Лига.

В сообщении указывается, что страны намерены поставить Украине сотни ракет для ПВО малой и средней дальности, а также в другие системы, которые с ними связаны.

Это будет сделано для помощи украинским войскам в контрнаступлении. Также в сообщении стран указывается, что передача ракет для систем ПВО уже началась и продлится несколько недель.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала июня украинские силы ПВО сбили 74% российских крылатых ракет и 60% ударных беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что компания, занимающаяся производством противовоздушной обороны Patriot, планирует увеличить объемы производства.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
420
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация