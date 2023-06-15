В Генштабе рассказали, сколько ракет и беспилотников удалось сбить ПВО с начала июня

Россия потеряла в Украине в пять раз больше эликоптеров, чем за две войны в Ичкерии.

С начала июня украинские силы ПВО сбили 74% российских крылатых ракет и 60% ударных беспилотников.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

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"С начала июня силами противовоздушной обороны было уничтожено 74% применяемых противником крылатых ракет и около 60% примененных ударных беспилотных летательных аппаратов", — рассказал он.

Также, по его словам, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине более 300 вертолетов. Это в пять раз больше, чем за две войны в Ичкерии, где потери оккупантов составляли около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Россия увеличила количество ракетных войск

В Генштабе предупредили о росте угрозы атак ракетами Х-35. Российская армия переместила в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". В зоне поражения – Житомирская, Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Ранее военный аналитик Алексей Гетьман рассказал, что в России остается около 15% ракет от количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину.

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