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Эксперт спрогнозировал, сколько ракет может запускать РФ по Украине этим летом

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Эксперт спрогнозировал, сколько ракет может запускать РФ по Украине этим летом

Эксперт спрогнозировал, сколько ракет может запускать РФ по Украине этим летом / Фото: Associated Press

Эксперт добавляет, что количество обстрелов вряд ли сократится.

В России остается около 15% ракет от количества, которое было в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее, возможности для производства у агрессора еще остаются.

Об этом сегодня, 13 июня, в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный аналитик Алексей Гетьман.

“Количество ракет, запускаемых Российской Федерацией, сейчас уменьшилось по сравнению с тем, что было пол года назад. Опять же у них действительно количества ракет осталось около 15% от того, что было до начала полномасштабного вторжения. Но их промышленность может производить достаточно большое количество ракет", – говорится в сообщении.

Эксперт отмечает, что россияне могут производить в месяц примерно 35 ракет Х-101, 25 "Калибров", примерно 5 "Искандеров" и два "Кинжала". Вот таким количеством, вот ракетами, которые они производят, они будут атаковать”, — отметил Гетьман.

Также он добавляет, что количество обстрелов вряд ли сократится, но вместе с дронами Shahed будут запускаться не более 20 ракет на один залп.

“Нельзя сказать, что это мало, но по сравнению с 70-80 ракетами, как у них были иногда залпы, скорее всего, таких залпов не будет. Они будут постоянно атаковать Киев — для них это какой-то принципиальный вопрос», — сказал эксперт.

Добавим, в результате ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога на Днепропетровщине погибли десять мирных жителей. Один человек находится под завалами.

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Дата публикации
Просмотры
624
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