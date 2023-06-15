ВСУ уже используют МиГ-29, полученные от Польши и Словакии

В Генштабе надеются получить F-16.
Украинские пилоты уже используют истребители МиГ-29, которые получили Вооруженные силы от Польши и Словакии.
Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", – сказал он.
Громов выразил надежду, что украинские военные смогут получить современные истребители F-16.
"Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь и надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время", — подчеркнул представитель Генштаба.
Авиация для ВСУ
В апреле Польша начала передачу самолетов МиГ-29 в Украину. Их будут предоставлять ВСУ постепенно. В Варшаве заявили, что готовы поддержать процесс обучения украинских пилотов на современных самолетах F-16. Впрочем, именно эти суда передать ВСУ не могут.
Того же места Словакия также передала Украине МиГ-29. ВСУ получили от Братиславы 13 обещанных самолетов.
Между тем, в Украине заявляют о необходимости истребителей F-16. В Минобороны говорят, что Воздушным силам Украины нужно от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба от российских атак.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил мнение, что союзники могут предоставить Украине несколько десятков самолетов F-16. На сегодняшний день в арсенале советской техники Украины четыре типа основных самолетов: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27.
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