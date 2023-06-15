ВСУ уже используют МиГ-29, полученные от Польши и Словакии

Украинские пилоты уже используют истребители МиГ-29, которые получили Вооруженные силы от Польши и Словакии.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", – сказал он.

Громов выразил надежду, что украинские военные смогут получить современные истребители F-16.

"Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь и надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время", — подчеркнул представитель Генштаба.

Авиация для ВСУ

В апреле Польша начала передачу самолетов МиГ-29 в Украину. Их будут предоставлять ВСУ постепенно. В Варшаве заявили, что готовы поддержать процесс обучения украинских пилотов на современных самолетах F-16. Впрочем, именно эти суда передать ВСУ не могут.

Того же места Словакия также передала Украине МиГ-29. ВСУ получили от Братиславы 13 обещанных самолетов.

Между тем, в Украине заявляют о необходимости истребителей F-16. В Минобороны говорят, что Воздушным силам Украины нужно от 40 до 50 истребителей F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи для защиты неба от российских атак.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил мнение, что союзники могут предоставить Украине несколько десятков самолетов F-16. На сегодняшний день в арсенале советской техники Украины четыре типа основных самолетов: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27.

Читайте также:

Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29