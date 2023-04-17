Словаччина передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29

Винущувачі є суттєвою опорою для України для захисту від російської військової агресії.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передала Україні 13 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Про це повідомило Міністерство оборони Словаччини.

За словами Надя, літаки передавали наземним шляхом.

"Величезна подяка всім залученим, тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція", — сказав він.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має отримати від країн Заходу винищувачі F-16 та пришвидшення постачання зброї і боєприпасів, що стане найкращими гарантіями безпеки у короткостроковій перспективі.

Крім того, ми раніше інформували, що Федеральний уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт до України винищувачів МіГ-29 зі складів НДР.

Польща вже почала передавання літаків МіГ-29 до України.

Літаки для України: Словаччина передала чотири МіГ-29 для ЗСУ

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