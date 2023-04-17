Словакия передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29

Истребители являются существенной опорой для защиты Украины от российской военной агрессии.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.

Об этом сообщило Министерство обороны Словакии.

По словам Надя, самолеты передавали наземным путем.

"Огромная благодарность всем привлеченным, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", — сказал он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна получить от стран Запада истребители F-16 и ускорение поставок оружия и боеприпасов, что станет лучшими гарантиями безопасности в краткосрочной перспективе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Федеральное правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт в Украину истребителей МиГ-29 из составов ГДР.

Польша уже начала передачу самолетов МиГ-29 в Украину.

Самолеты для Украины: Словакия передала четыре МиГ-29 для ВСУ

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