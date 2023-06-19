Какие фрукты и овощи можно давать собакам

Какие фрукты и овощи безопасны для собак, а каких лучше избегать

Правильное питание является залогом здоровья собаки. Недостаточное питание может привести к ослаблению иммунной системы, проблемам с кожей и шерстью, слабости и потере веса.

Следует учитывать такие факторы, как возраст, порода, активность собаки. Для взрослых собак рекомендуется два приема пищи в день – утром и вечером. Количество корма для собаки зависит от возраста, размера, активности и здоровья. Некоторые владельцы собак кормят их в течение дня свободным доступом, однако, этот подход может привести к перееданию и проблемам с весом.

Хорошо сбалансированный рацион собаки должен включать белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Относительно количества пищи лучше всего руководствоваться правилом 10% от веса собаки в день. К примеру, если собака весит 10 кг, она должна получать примерно 1 кг пищи в день.

Что касается ягод, овощей и других лакомств, ветеринары рекомендуют, чтобы их количество также соответствовало «правилу 10%» — составляло лишь 10% рациона собаки. Кроме того, важно любую новую пищу в рацион вводить постепенно, следя за реакциями.

Какие овощи можно давать собакам

Согласно рекомендациям специалистов Американского кинологического клуба собакам можно давать следующие овощи:

Капусту брокколи в небольших количествах и не часто. Большое количество брокколи может вызвать раздражение желудка и непроходимость пищевода.

Брюссельскую капусту. Она богата питательными веществами и антиоксидантами, которые одинаково полезны как для людей, так и для собак. Если дать такой капусте собаке много, она может вызвать сильное газообразование.

Морковь – низкокалорийная закуска с высоким содержанием клетчатки и бета-каротина из которого производится витамин А, очень полезна для зубов собаки.

Сельдерей – кроме витаминов А, В и С содержит питательные вещества, необходимые для здоровья сердца и даже для борьбы с раком.

Зеленая фасоль в любом виде безопасна и полезна для собак.

Собакам можно иногда давать горошек. В нем содержатся нужные для животного витамины, минералы, а также много белка и клетчатки.

Листьями шпината в небольшом количестве также можно угощать своего питомца.

Собаки могут есть огурцы. В их много витаминов К, С и В1, также минералов- калия, меди, магния и биотина.

Какими фруктами и ягодами можно кормить собаку

В умеренном количестве животным можно давать:

яблоки,

огурцы,

клубнику,

бананы,

черника,

клюкву,

манго,

апельсины,

персики,

груши,

ананас,

тыква,

малину,

арбуз,

мускатную дыню.

Какие овощи и фрукты лучше не давать собакам

Некоторые овощи и фрукты могут вызывать у собак диарею, рвоту или даже печеночную недостаточность:

Лук и чеснок содержат вещества, которые могут привести к анемии у животных.

Авокадо содержит вещество пеперина, которое для собак может быть ядовитым.

Виноград может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как почечная недостаточность.

Для некоторых собак цитрусовые фрукты могут быть неприятными, вызывать желудочные расстройства или аллергическую реакцию.

Вишня содержит цианид и токсична для собак.

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