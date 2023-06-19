Какие фрукты и овощи можно давать собакам

Какие фрукты и овощи безопасны для собак, а каких лучше избегать
Правильное питание является залогом здоровья собаки. Недостаточное питание может привести к ослаблению иммунной системы, проблемам с кожей и шерстью, слабости и потере веса.
Следует учитывать такие факторы, как возраст, порода, активность собаки. Для взрослых собак рекомендуется два приема пищи в день – утром и вечером. Количество корма для собаки зависит от возраста, размера, активности и здоровья. Некоторые владельцы собак кормят их в течение дня свободным доступом, однако, этот подход может привести к перееданию и проблемам с весом.
Хорошо сбалансированный рацион собаки должен включать белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.
Относительно количества пищи лучше всего руководствоваться правилом 10% от веса собаки в день. К примеру, если собака весит 10 кг, она должна получать примерно 1 кг пищи в день.
Что касается ягод, овощей и других лакомств, ветеринары рекомендуют, чтобы их количество также соответствовало «правилу 10%» — составляло лишь 10% рациона собаки. Кроме того, важно любую новую пищу в рацион вводить постепенно, следя за реакциями.
Какие овощи можно давать собакам
Согласно рекомендациям специалистов Американского кинологического клуба собакам можно давать следующие овощи:
- Капусту брокколи в небольших количествах и не часто. Большое количество брокколи может вызвать раздражение желудка и непроходимость пищевода.
- Брюссельскую капусту. Она богата питательными веществами и антиоксидантами, которые одинаково полезны как для людей, так и для собак. Если дать такой капусте собаке много, она может вызвать сильное газообразование.
- Морковь – низкокалорийная закуска с высоким содержанием клетчатки и бета-каротина из которого производится витамин А, очень полезна для зубов собаки.
- Сельдерей – кроме витаминов А, В и С содержит питательные вещества, необходимые для здоровья сердца и даже для борьбы с раком.
- Зеленая фасоль в любом виде безопасна и полезна для собак.
- Собакам можно иногда давать горошек. В нем содержатся нужные для животного витамины, минералы, а также много белка и клетчатки.
- Листьями шпината в небольшом количестве также можно угощать своего питомца.
- Собаки могут есть огурцы. В их много витаминов К, С и В1, также минералов- калия, меди, магния и биотина.
Какими фруктами и ягодами можно кормить собаку
В умеренном количестве животным можно давать:
- яблоки,
- огурцы,
- клубнику,
- бананы,
- черника,
- клюкву,
- манго,
- апельсины,
- персики,
- груши,
- ананас,
- тыква,
- малину,
- арбуз,
- мускатную дыню.
Какие овощи и фрукты лучше не давать собакам
Некоторые овощи и фрукты могут вызывать у собак диарею, рвоту или даже печеночную недостаточность:
- Лук и чеснок содержат вещества, которые могут привести к анемии у животных.
- Авокадо содержит вещество пеперина, которое для собак может быть ядовитым.
- Виноград может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как почечная недостаточность.
- Для некоторых собак цитрусовые фрукты могут быть неприятными, вызывать желудочные расстройства или аллергическую реакцию.
- Вишня содержит цианид и токсична для собак.
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