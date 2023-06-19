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Какие фрукты и овощи можно давать собакам

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Какие фрукты и овощи можно давать собакам

Какие фрукты и овощи можно давать собакам

Какие фрукты и овощи безопасны для собак, а каких лучше избегать

Правильное питание является залогом здоровья собаки. Недостаточное питание может привести к ослаблению иммунной системы, проблемам с кожей и шерстью, слабости и потере веса.

Следует учитывать такие факторы, как возраст, порода, активность собаки. Для взрослых собак рекомендуется два приема пищи в день – утром и вечером. Количество корма для собаки зависит от возраста, размера, активности и здоровья. Некоторые владельцы собак кормят их в течение дня свободным доступом, однако, этот подход может привести к перееданию и проблемам с весом.

Хорошо сбалансированный рацион собаки должен включать белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.

Относительно количества пищи лучше всего руководствоваться правилом 10% от веса собаки в день. К примеру, если собака весит 10 кг, она должна получать примерно 1 кг пищи в день.

Что касается ягод, овощей и других лакомств, ветеринары рекомендуют, чтобы их количество также соответствовало «правилу 10%» — составляло лишь 10% рациона собаки. Кроме того, важно любую новую пищу в рацион вводить постепенно, следя за реакциями.

Какие овощи можно давать собакам

Согласно рекомендациям специалистов Американского кинологического клуба собакам можно давать следующие овощи:

  • Капусту брокколи в небольших количествах и не часто. Большое количество брокколи может вызвать раздражение желудка и непроходимость пищевода.
  • Брюссельскую капусту. Она богата питательными веществами и антиоксидантами, которые одинаково полезны как для людей, так и для собак. Если дать такой капусте собаке много, она может вызвать сильное газообразование.
  • Морковь – низкокалорийная закуска с высоким содержанием клетчатки и бета-каротина из которого производится витамин А, очень полезна для зубов собаки.
  • Сельдерей – кроме витаминов А, В и С содержит питательные вещества, необходимые для здоровья сердца и даже для борьбы с раком.
  • Зеленая фасоль в любом виде безопасна и полезна для собак.
  • Собакам можно иногда давать горошек. В нем содержатся нужные для животного витамины, минералы, а также много белка и клетчатки.
  • Листьями шпината в небольшом количестве также можно угощать своего питомца.
  • Собаки могут есть огурцы. В их много витаминов К, С и В1, также минералов-  калия, меди, магния и биотина.

Какими фруктами и ягодами можно кормить собаку

В умеренном количестве животным можно давать:

  • яблоки,
  • огурцы,
  • клубнику,
  • бананы,
  • черника,
  • клюкву,
  • манго,
  • апельсины,
  • персики,
  • груши,
  • ананас,
  • тыква,
  • малину,
  • арбуз,
  • мускатную дыню.

Какие овощи и фрукты лучше не давать собакам

Некоторые овощи и фрукты могут вызывать у собак диарею, рвоту или даже печеночную недостаточность:

  • Лук и чеснок содержат вещества, которые могут привести к анемии у животных.
  • Авокадо содержит вещество пеперина, которое для собак может быть ядовитым.
  • Виноград может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как почечная недостаточность.
  • Для некоторых собак цитрусовые фрукты могут быть неприятными, вызывать желудочные расстройства или аллергическую реакцию.
  • Вишня содержит цианид и токсична для собак.

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Дата публикации
Просмотры
567
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