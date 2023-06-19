Германия готова к длительной войне в Украине - Шольц

Канцлер заявил, что его страна готова поддерживать наше государство и дальше.

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что готов к длительной войне в Украине.

Об этом пишет издание DW.

Как отмечается, ФРГ готова к тому, что война в Украине может занять еще некоторое время. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от "заморозки конфликта" в обмен на прекращение войны.

"Мы готовимся к этому и, исходя из этого, корректируем нашу политику", – заявил Олаф Шольц.

Также он добавил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, что НАТО примет пакет долгосрочной помощи Украине во время саммита в Вильнюсе.

Читайте также: