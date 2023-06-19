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Німеччина готова до тривалої війни в Україні - Шольц

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Німеччина готова до тривалої війни в Україні - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо України / Фото: Associated Press

Канцлер заявив, що його країна готова підтримувати нашу державу й надалі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що готовий до тривалої війни в Україні.

Про це пише видання DW.

Як зазначається, ФРН готова до того, що війна в Україні може тривати ще деякий час. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг від "замороження конфлікту" в обмін на припинення війни.

"Ми готуємося до цього і, виходячи з цього, коригуємо нашу політику", - заявив Олаф Шольц.

Також він додав, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Нагадаємо, що НАТО ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні під час саміту у Вільнюсі.

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Дата публікації
Перегляди
4428
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