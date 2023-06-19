Керівництво Росії відчуває страх через контрнаступ ЗСУ – ГУР

Поведінка вищого військово-політичного керівництва Росії та всієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед наступальними діями Сил безпеки і оборони України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Представник ГУР відзначив, що український контрнаступ дедалі частіше коментують особисто або людина, схожа на Путіна, або Шойгу.

"Це означає, що навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає як істину в останній інстанції безкінечних конашенкових, соловйових і скабєєвих. Тобто потрібен уже якийсь наркотик поважче. Образ Путіна, який особисто "вєщає" про події в Україні – найважчий наркотик для російської пропаганди. А що далі? Далі буде ломка і порожнеча", - зазначив Андрій Юсов.

Андрій Юсов також зауважив, що більшість російських заяв орієнтовані на внутрішню аудиторію, зокрема, заява про "5 знищених комплексів Patriot".

"Для України та наших партнерів – це очевидна брехня, тому що ми перебуваємо у щільній комунікації з союзниками. Але для пересічного зазомбованого не має значення, сказав би (російський диктатор - ред.) "п’ять" чи "п’ятдесят", - пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, що може очікувати Україну восени та взимку.

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