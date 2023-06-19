Руководство России испытывает страх из-за контрнаступления ВСУ – ГУР

Поведение высшего военно-политического руководства России и всей российской пропаганды свидетельствует об озабоченности и страхе перед наступательными действиями Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что украинское контрнаступление все чаще комментируют лично или человек, похожий на Путина, или Шойгу.

"Это значит, что даже внутренняя аудитория уже не воспринимает как истину в последней инстанции бесконечных конашенковых, соловьевых и скабеевых. То есть нужен уже какой-то наркотик потяжелее. Образ Путина, лично "вещающий" о событиях в Украине — самый тяжелый наркотик для российской пропаганды. Что дальше? Дальше будет ломка и пустота", — отметил Андрей Юсов.

Андрей Юсов также сказал, что большинство российских заявлений ориентированы на внутреннюю аудиторию, в частности, заявление о "5 уничтоженных комплексах Patriot".

"Для Украины и наших партнеров – это очевидная ложь, потому что мы находимся в плотной коммуникации с союзниками. Но для рядового зомбированного не суть важно, сказал бы (российский диктатор — ред.) "пять" или "пятьдесят", – объяснил представитель ГУР.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, что может ожидать Украину осенью и зимой.

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