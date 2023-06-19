Які фрукти та овочі можна давати собакам

Які фрукти та овочі безпечні для собак, а яких краще уникати.

Правильне харчування є запорукою здоров'я собаки. Недостатнє харчування може призвести до послаблення імунної системи, проблем зі шкірою і вовною, слабкості та втрати ваги.

Варто враховувати такі фактори, як вік, порода, активність собаки. Для дорослих собак рекомендується два приймання їжі на день – вранці та ввечері. Кількість корму для собаки залежить від її віку, розміру, активності та здоров'я. Деякі власники собак годують їх протягом дня вільним доступом, однак цей підхід може призвести до переїдання і проблем з вагою.

Добре збалансований раціон собаки повинен включати білки, жири, вуглеводи, вітаміни й мінерали.

Щодо кількості їжі, найкраще керуватися правилом 10% від ваги собаки на день. Наприклад, якщо собака важить 10 кг, він повинен отримувати приблизно 1 кг їжі на день.

Що стосується ягід, овочів та інших ласощів, ветеринари рекомендують, щоб їх кількість також відповідала "правилу 10%" – тобто становила лише 10% раціону собаки. Крім того, важливо будь-яку нову їжу до раціону вводити поступово, слідкуючи за реакціями.

Які овочі можна давати собакам

Згідно з рекомендаціями фахівців Американського кінологічного клубу, собакам можна давати такі овочі:

Капусту броколі в невеликих кількостях і не часто. Велика кількість броколі може викликати подразнення шлунка та непрохідність стравоходу.

Брюссельськую капусту. Вона багата на поживні речовини та антиоксиданти, які однаково корисні як для людей, так і для собак. Якщо дати такої капусти собаці багато, вона може викликати сильне газоутворення.

Морква – низькокалорійна закуска з високим вмістом клітковини та бета-каротину, з якого виробляється вітамін А, дуже корисний для зубів собаки.

Селера – крім вітамінів А, В і С, містить поживні речовини, необхідні для здоров'я серця і навіть для боротьби з раком.

Зелена квасоля в будь-якому вигляді безпечна та корисна для собак.

Собакам можна іноді давати горошок. У ньому містяться потрібні для тварини вітаміни, мінерали, а також багато білка та клітковини.

Листям шпинату в невеликій кількості також можна пригощати свого вихованця.

Собаки можуть їсти огірки. В них багато вітамінів К, С і В1, а також мінералів калія, міді, магнія та біотину.

Якими фруктами та ягодами можна годувати собаку

В помірній кількості тваринам можна давати:

яблука,

огірки,

полуницю,

банани,

чорницю,

журавлину,

манго,

апельсини,

персики,

груші,

ананас,

гарбуз,

малину,

кавун,

мускатну диню.

Які овочі та фрукти краще не давати собакам

Деякі овочі та фрукти можуть викликати у собак діарею, блювання або навіть печінкову недостатність:

Цибуля та часник містять речовини, що можуть призвести до анемії у тварин.

Авокадо містить речовину пеперін, яка для собак може бути отруйною.

Виноград може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, як-от ниркова недостатність.

Для деяких собак цитрусові фрукти можуть бути неприємними, спричиняти шлункові розлади або алергічну реакцію.

Вишня містить ціанід та є токсичною для собак.

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