Як коти відчувають катастрофу чи нещастя та як про це попереджають

З давніх-давен кішки вважалися дещо надприродними істотами, що вміють передбачати біду, або накликати нещастя. Особливо діставалося чорним котам, які однозначно вважалися посібниками відьом. В середні віки немало чорних котів постраждало разом з їхніми господарками.

У сучасному світі, в народі також вважається, що кішки пов'язані з потойбічними силами та можуть передбачити нещастя завдяки, наділені надприродними силами.

Як коти передбачають небезпеку

Насамперед у котів напрочуд добре розвинуті п'ять основних органів почуттів. Тварини так гостро чують, нюхають, бачать і відчувають, що людині це недоступно

Одні котячі вуса чого варті. "Вібріс", так називають вуса є додатковим тактильно-нюховим органом кішки, який вловлює найніжніше коливання в повітрі, чує найтонші запахи. Саме завдяки вусам кішка в темряві навіть у незнайомому для неї приміщенні ніколи не вріжеться в стіну або меблі. В пригоді тут, звичайно, і котячі очі, які відрізняються за будовою від людських.

Саме завдяки особливостям органів котів вони не раз рятували людей від біди. Відомі випадки, коли кіт став кидатися на господаря, коли той не випускав вихованця на вулицю. Причина була в тому, що кіт перший відчув запах газу, який люди не змогли відчути, таким чином врятував сім'ю від отруєння

У багатьох народів існує звичай — до нового будинку, у квартиру першою пускати кішку, і за її поведінкою судити про надійність та безпеку житла.

Таким же чином коти попереджають про землетрус, повню, виверження вулканів, шторми, а деякі вважають, що і про пожежі, та бомбардування. Вони відчувають найтонші вібрації та поштовхи, амплітуда яких не доступна для людини. І намагаються втекти у безпечне місце чи сховатися. Якщо їм не вдається це зробити починають поводитися агресивно та неприродно. Людині потрібно реагувати на таку поведінку.

Багато господарів кішок відзначали, що перед землетрусом домашні звірята скуйовджують шерсть, притискають вуха і починають голосно і без видимої причини нявкати. Ну а якщо є можливість зникнути з дому, вони завжди роблять це, з'являючись лише коли небезпека остаточно мине. Поряд із кішками можуть передбачати землетрус собаки, коні, кози та інші домашні тварини. Людині залишається лише уважно стежити за поведінкою тварин, і, можливо, це допоможе уникнути багатьох неприємностей.

Як коти відчувають смерть господаря

Існує багато повір щодо уміння кішок попереджати про смерть людини. Так коти відчувають, що людина помирає та поводяться відповідно. Просто коти відчувають зміну запаху тіла, дихання хворого, яке наступає перед смертю. А на останніх стадіях смертельної хвороби людський організм виділяє речовини, які здатний вловити кіт.. Так само він може відчути стрибок цукру в людині, яка хворіє на діабет.

Коти можуть відчути, що людина хвора навіть якщо сама вона ще почувається добре. Якщо ваш пухнастик раніше був не дуже ніжним з вами, а зараз ходить по п'ятах, подумайте про здоров'я.

Відомо, що кішки відчувають, коли людині важко та у такому разі зазвичай сідають поруч, для того, щоб забрати на себе негативну енергію.

Вважається, що у котів дуже розвинена інтуїція, шосте почуття чи енергетичне поле. Часто з'являлося повідомлення, що кішки повертаються додому за сотні кілометрів, витрачаючи на подорож до кількох місяців. І навіть, якщо кішку садили в мішок, вона все одно знаходила дорогу та поверталася.

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