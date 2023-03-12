Мобілізація в Україні: чи можуть призвати студентів, викладачів та аспірантів

Хто з освітян та здобувачів освіти не підлягає мобілізації.

В Україні подовжено воєнний стан, тож, і загальну мобілізацію 2023 року. Наразі призов не зазнає суттєвих змін. До лав військовослужбовців можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас, не всі освітяни, а також ті, хто навчається в українських вишах, підлягають мобілізації.

Про це 24 Каналу сказав юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

"Ті, хто здобуває професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а тому їх мобілізація є незаконною", – пояснив юрист.

Водночас, за словами юриста, це стосується виключно тих, хто навчається за денною чи дуальною формою незалежно від країни, у якій здобувають освіту відповідні особи.

"Призовники, які досягли 27 років, повинні прибути на призовні дільниці ТЦК СП для проходження медкомісії. Відповідне рішення є у порядку проходження військово-лікарняної комісії призовниками, воно закріплене Постановою уряду №92 від 1 лютого 2023 року (набрала чинності 2 лютого 2023 року)", – нагадав юрист.

Призовники, яким виповнилося 27 років, будуть отримувати повістки.

З повісткою особи мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаних.

Нагадаємо, жінки з тимчасово захоплених територій Луганської та Донецької областей України звернулися до командування Росії із проханням повернути з фронту студентів денної форми навчання. Жінки очікують від Міноборони РФ конкретних рішень.

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