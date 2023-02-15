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Загальна мобілізація: чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією

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Загальна мобілізація: чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією

Чи можуть мобіілізувати з гіпертонією

Чи можуть призвати на війну людину з гіпертонією, читайте в матеріалі ТСН.ua

Після вручення повістки військовозобовязаний спрямовується на проходження військово-лікарняної комісії. ВЛК вирішує, чи може особа бути мобілізованою. Чи можуть мобіілзувати з гіпертонією, адже гіпертонія є розповсюдженою хворобою, Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево-судинних захворювань, основною причиною якраз і є підвищення кров'яного тиску. Яка степінь цієї ховроби звільняє від мобілізації?

Що таке гіпертонія

Гіпертонія, або гіпертензія проявляється підвищеним артеріальним тиском, тривалий час хвороба може протікати безсимптомно. 

Симптомами гіпертонії можуть бути:

  • Інтенсивний біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця.
  • Порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя.
  • Інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору.
  • Нудота, блювання, задишка.
  • Судоми та навіть відсутність свідомості;
  • Виражені тривожні розлади.

Чи можуть мобілізувати з гіпертонією 

У Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України визначено список хвороб, за наявністю яких військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби або тимчасово непридатним.

Що стосується гіпертонії у Положенні зазначається що військовозобовʼязаного можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо в нього:

  • хвороби, що характеризуються підвищеним кров’яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія),
  • гіпертонічна хвороба III стадії,
  • злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби,
  • симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступені,
  • поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами,
  • стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань,
  • легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,
  • легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,
  • легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями важкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у випадку, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу  III стадії

У випадку, якщо поставлений діагноз гіпертонічна хвороба II чи І стадії, ВЛК  визнає особу непридатною до військової служби в мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Такого військовозобов'язаного  можуть мобілізувати. 

"Особи з підвищеним артеріальним тиском підлягають стаціонарному обстеженню у спеціалізованому лікувальному закладі. Експертний діагноз гіпертонічної хвороби формулюється з визначенням її стадії та характеру ураження органів-мішеней." У кожному випадку гіпертонічної хвороби проводиться диференційна діагностика з симптоматичними гіпертензіями. Медичний огляд ВЛК особам із симптоматичною АГ проводиться також за основним захворюванням.

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Дата публікації
Перегляди
2790
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