Общая мобилизация: могут ли мобилизовать с гипертонией

Могут ли призвать на войну человека с гипертонией, читайте в материале ТСН.ua

После вручения повестки военнообязанный направляется на прохождение военно-врачебной комиссии. ВВК решает, может ли лицо быть мобилизованным. Могут ли мобилизовать с гипертонией, ведь гипертония является распространенной болезнью - Украина занимает первое место среди стран Европы по смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, основной причиной как раз и является повышение кровяного давления. Какая степень гипертонии освобождает от мобилизации?

Что такое гипертония

Гипертония или гипертензия проявляется повышенным артериальным давлением, длительное время эта болезнь может протекать бессимптомно.

Симптомами гипертонии могут быть:

Интенсивная боль или значительный дискомфорт за грудиной или в области сердца.

Нарушение речи, слабость в одной руке, асимметрия лица.

Интенсивная головная боль, сопровождающаяся спутанностью сознания и расстройствами зрения.

Тошнота, рвота, одышка.

Судороги и даже отсутствие сознания;

Выражены тревожные расстройства.

Могут ли мобилизовать с гипертонией

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины определен список болезней, при наличии которых военнообязанного могут признать непригодным к военной службе или временно непригодным.

В случае гипертонии в Положении отмечается, что военнообязанного могут признать непригодным к военной службе с исключением из военного учета, если у него:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением I10-I15 (гипертоническая болезнь, вторичная гипертензия),

гипертоническая болезнь III стадии,

злокачественная (быстропрогрессирующая) форма гипертонической болезни,

симптоматические артериальные гипертензии с повышением АД до 3 степени,

сочетание симптоматической артериальной гипертензии любой степени с ассоциированными клиническими состояниями,

состояние после тромбоэмболии легочной артерии или легочной гипертензии вследствие хронических тромботических или эмболических заболеваний,

легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца, с признаками правожелудочковой декомпенсации,

легочная гипертензия, ассоциированная с патологией дыхательной системы и/или гипоксемией, с признаками правожелудочковой декомпенсации,

Легочная артериальная гипертензия (включая идиопатическую) со степенями тяжести III-IV ФК. При легочной артериальной гипертензии экспертное решение принимается в соответствии с основным заболеванием.

Лицо признают непригодным к службе и исключат из военного учета в случае, если он болеет гипертонической болезнью III стадии

В случае, если поставлен диагноз гипертоническая болезнь II или I стадии, ВВК признает лицо непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным в военное время. Такого военнообязанного могут мобилизовать.

"Лица с повышенным АД подлежат стационарному обследованию в специализированном лечебном учреждении. Экспертный диагноз гипертонической болезни формулируется с определением ее стадии и характера поражения органов-мишеней." В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями. Медицинское освидетельствование ВВК лицам с симптоматической АГ проводится также по основному заболеванию.

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