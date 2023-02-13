Як визначити вік кота, скільки років тварині за людськими мірками

Як визначити вік вашого кота за зовнішнім виглядом та ознаками, скільки років кішці за людськими мірками, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як вирахувати скільки років коту

Сьогодні в умовах війни багато безпритульних тварин, багато перебуває в притулках. Ті, хто хоче забрати кота з вулиці чи притулку, замислюється, скільки тварині років. Від цього залежить догляд за котом, його харчування, лікування та щеплення.

Найкраще, якщо вік визначить ветеринар, саме його ретельний огляд дозволить точно встановити, скільки ж років тваринці.

Визначити вік кота можна самостійно за зовнішніми ознаками декількома способами.

Як визначити вік кошеняти

Кошенята народжуються сліпими, з притиснутими до голови вухами.

У тижневих кошенят відкриваються очі, виправляються вуха. Починає змінюватись колір очей, справ в тому, що від народження вони, так само як і люди блакитноокі.

У віці 2 - 3 тижнів у них вузенькі щілини очі та з'являються перші молочні зуби, починають більш впевнено ходити

У 6-7 тижнів у кошенят починається змінюватися колір очей. У такому віці кошенята бігають вже за іграшками

В 3-4 місяці кошенята витягуються, змінюється шерсть, починають випадати молочні зуби та виростати постійні. Починається статеве дозрівання. У кішок починається тічка.

У 6-7 місяців — це вже підлітки, відповідно так себе і ведуть.

Як визначити вік кота за зубами

Отже, до шести місяців молочні зуби змінюються на корінні. У дорослої тваринки має бути 30 зубів.

Приблизно у віці двох років зуби вихованця починають жовтіти, нижні різці потроху стираються.

У віці 3-5 років зуби кішки жовтіють ще сильніше, починають стиратися верхні різці та ікла.

5-10 років — зуби починають потроху випадати , колір їх стає темно-жовтим.

, колір їх стає темно-жовтим. У літньої кішки не вистачає багато зубів, а ті, що залишилися, будуть сильно стертими та темно-жовтого кольору.

Визначення віку кота за зовнішніми ознаками

Визначення віку по шерсті

У кошенят шерсть схожа на пух, а забарвлення ніби-то покрите «димкою».

У віці 4- 5 місяців починається перша линяння, волосинки стають жорсткішими та щільнішими, а забарвлення — яскравішим. Перша линяння є найдовшою та закінчується у 8-12 місяців. Саме до року шерстяний покрив котів остаточно сформований.

У дорослих котів віці 1-7 років шерсть гладка та м'яка, на ній чітко простежується малюнок.

Починаючи з 8-ми річного віку можуть виникнути ковтуни та проблеми зі шкірою.

Як визначити скільки років коту по очах

У молодих котів слизова оболонка зволожена, склоподібна речовина рівна, прозора, без вкраплень, райдужка рівномірно забарвлена.

Від 7-8 років кришталик каламутніє, склоподібна речовина може розшаровуватися, на блискучій райдужній оболонці з'являються смуги та плями. Однак помутніння кришталика може свідчити про офтальмологічні захворювання, яким схильні та молоді тварини.

Визначення віку кота за розміром та поведінкою

Розмір, вага, поведінка тварини можуть значно змінюватись в залежності від породи, статі, умов утримання, стерилізації, внутрішніх захворювань та індивідуальних особливостей організму тварини.

Щодо поведінки, молоді кішки та коти ведуть активну життєдіяльність, досліджують навколишній простір, люблять грати та контактувати з людьми та іншими тваринами.

Літні тваринки набагато більше часу починають присвячувати сну. Хоча поведінка багато в чому залежить від характеру кішки — деякі вихованці залишаються допитливими, деякі, навпаки, намагаються усамітнитися.

Як визначити вік кота стосовно людини

Найцікавіше питання, яке цікавить власників тварин — скільки років коту за людськими мірками. Є різноманітні методики підрахунку такого віку.

Дехто вважає, що щоб порахувати скільки років коту за людськими мірками, потрібно помножити його реальний вік на 7.

Інші вважають, що це не зовсім вірно, кожного року цифра на яку потрібно помножити чи додати, різна. 1 рік життя кота дорівнює 15 людським рокам, 2 роки вже рівні 24 року. А починаючи з 3 років і до 12 щорічно слід вже лише додавати по 4 роки. Через 12 років кожен додатковий рік кота дорівнює трьом людини, тобто потрібно вже додавати 3.

В наведеній таблиці застосована згадана методика розрахунку та можна визначити вік кота стосовно людини.

вік кота стосовно людини

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