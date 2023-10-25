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Українські війська просунулися на південь від Бахмута: ISW - про успіхи контрнаступу

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські війська просунулися на південь від Бахмута: ISW - про успіхи контрнаступу

Збройні сили України / Фото: Associated Press

Як свідчать геолокаційні фото, українські військові сили просунулися на схід від Андріївки.

Українські війська продовжили контрнаступ та просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області. 

Про це свідчать супутникові фото, йдеться у звіті Інститу вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 жовтня, вказують на те, що українські військові сили просунулися на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута), а геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, вказують на те, що українські сили "незначно просунулися на захід від Роботиного". 

Аналітики із посиланням на Генштаб України нагадали, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута та "досягли часткового успіху під Роботиним".

Наступ ЗСУ на фронті 25 жовтня 2023. ФОТО: ISW / ©
Наступ ЗСУ на фронті 25 жовтня 2023. ФОТО: ISW

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, ЗСУ сформували батальйон із росіян, які воюватимуть проти окупантів. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атаки окупантів на шести напрямках відбиті! Поблизу Авдіївки є зміни

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Дата публікації
Перегляди
8541
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