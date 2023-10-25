Росіяни атакували Херсонщину авіабомбами: люди – під завалами

Після 22:00 загарбники випустили по Херсонській області 13 керованих бомб.

Російські війська в ніч проти 25 жовтня завдавали ударів по Херсонщини з різного озброєння, зокрема атакували й керованими авіабомбами.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вночі російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Херсонщини різними видами озброєння. Так, після 22:00 ворог випустив 13 керованих бомб.

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"На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди", – зазначив Прокудін.

Він додав, що загалом від ранку 24 жовтня до ранку 25 жовтня в області зафіксовано 35 "прильотів" російських КАБ.

Окрім того, по Херсонській області був завданий ракетний удар, була й атака безпілотником Shahed.

Масштаби руйнувань уточнюються.

До слова, в ніч проти 25 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе Хмельницьку область. Усі БПЛА були збиті, однак їхні уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури. 16 мешканців навколишніх сіл зазнали поранень.

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