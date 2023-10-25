Россияне атаковали Херсонщину авиабомбами: люди – под завалами

После 22:00 захватчики выпустили по Херсонской области 13 управляемых бомб.

Российские войска в ночь на 25 октября наносили удары по Херсонщине из разного вооружения, в том числе атаковали и управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ночью российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонщины разными видами вооружения. Так, после 22:00 враг выпустил 13 управляемых бомб.

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"На месте одного из прилетов идет спасательная операция. Вероятно, под завалами люди", — отметил Прокудин.

Он добавил, что всего с утра 24 октября по утро 25 октября в области зафиксировано 35 "прилетов" российских КАБ.

Кроме того, по Херсонской области был нанесен ракетный удар, была и атака беспилотником Shahed.

Масштабы разрушений уточняются.

К слову, в ночь на 25 октября россияне атаковали дронами-камикадзе Хмельницкую область. Все БПЛА были сбиты, однако их обломки упали на территории объекта критической инфраструктуры. 16 жителей окрестных сел получили ранения.

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