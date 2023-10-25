Вооруженные силы Украины сформировали батальон "Сибирь", который полностью состоит из граждан России, желающих воевать против вторжения президента-диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Bloomberg.

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По словам официальных лиц в их учебном лагере, этот батальон объединил десятки россиян и представителей этнических меньшинств в России. Чтобы присоединиться к армии Украины, россияне путешествовали через третьи страны.

В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России", заявивших о поддержке Украины, солдаты "Сибири" являются частью регулярной украинской армии. Россияне ожидают, что их "отправят в бой очень скоро". Среди них люди из таких групп, как якуты и буряты в огромном восточно-сибирском регионе России. Они заявили, что хотят независимости от России и рассматривают победу Украины в войне как шаг к этой цели.

"Если люди хотят воевать за Украину, за наши границы, за крушение этого российского советского режима, почему бы и нет? Это их выбор, и он показывает, что не все россияне поддерживают Путина", – прокомментировал их украинский инструктор и командир.

Отмечается, что россияне из батальона "Сибирь" прошли тщательную проверку безопасности, а затем подписали военный контракт, приняв армейские позывные.

"Нам нужно уничтожить кремлевский режим. Я хочу, чтобы Якутия была свободной демократической страной, это очень богатая страна, но люди так бедны. Процветают только государственные чиновники, которые служат Путину", — прокомментировал 29-летний якут с позывным "Варган".

Представитель украинской армии подчеркнул, что все в чесноке батальона численностью 60 человек являются добровольцами и ни один из них не набран из числа российских военнопленных.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили потери российской армии по состоянию на 25 октября. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 800 военных.

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