Збройні сили України сформували батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії, які хочуть воювати проти вторгнення президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg.

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За словами офіційних осіб у їхньому навчальному таборі, що це батальйон об’єднав десятки росіян та представників етнічних меншин у Росії. Аби приєднатися до армії України, росіяни подорожували через треті країни.

На відміну від добровольчих груп, таких як легіон "Свобода Росії", які заявили про підтримку України, солдати "Сибіру" є частиною регулярної української армії. Росіяни очікують, що їх "відправлять у бій дуже скоро". Серед них є люди з таких груп, як якути та буряти у величезному східно-сибірському регіоні Росії. Вони заявили, що хочуть незалежності від Росії та розглядають перемогу України у війні як крок до цієї мети.

"Якщо люди хочуть воювати за Україну, за наші кордони, за крах цього російського радянського режиму, чому б і ні? Це їхній вибір, і він показує, що не всі росіяни підтримують Путіна", - прокоментував їхній український інструктор і командир.

Зазначається, що росіяни із батальйону "Сибір" пройшли ретельні перевірки безпеки, а потім підписали військовий контракт, прийнявши армійські позивні.

"Нам потрібно знищити кремлівський режим. Я хочу, щоб Якутія була вільною демократичною країною, це дуже багата країна, але люди такі бідні. Процвітають лише державні чиновники, які служать Путіну", - прокоментував 29-річний якут із позивним "Варган".

Представник української армії наголосив, що усі у часники батальйону чисельністю 60 осіб є добровольцями і жоден із них не набраний із числа російських військовополонених.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили втрати російської армії станом на 25 жовтня. За минулу добу було ліквідовано ще 800 військових.

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