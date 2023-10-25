Українські диверсанти захопили ділянку дороги на лівому березі Херсонщини – ISW

Російські блогери стверджують, що ЗСУ перекинули резерви на острови в дельті Дніпра та намагаються прорватися до сіл Пойма і Піщанівка.

Українські диверсанти здійснили висадку біля Підстепного на лівобережжі Херсонщини (20 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра). Там ця ДРГ захопила ділянку дороги, яка з’єднує села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на російських військових блогерів, які стверджують, що ЗСУ перекинули резерви на острови в дельті Дніпра та намагаються прорватися до сіл Пойма та Піщанівка Херсонської області.

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Також вказується, що українські війська продовжують переправляти човнами невеликі групи особового складу через Дніпро у різних точках. Водночас Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ начебто безуспішно намагалися захопити ворожі позиції на східному березі річки Дніпро.

Аналітики повідомляють, що українські війська досі контролюють частину Кринок та утримують позиції біля Антонівського шосе та залізничного мосту.

Просування ЗСУ на фронті

Сили оборони України протягом минулої доби також продовжили контрнаступ на сході та півдні, просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області.

Опубліковані 23 жовтня геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ просунулися на схід від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Опубліковані 24 жовтня дані, вказують на те, що ЗСУ несуттєво, однак просунулися на захід від Роботиного.

Генштаб ЗСУ 24 жовтня підтвердив, що українські війська наступають на південь від Бахмута та досягли часткового успіху під Роботиним.

Нагадаємо, 20 жовтня ISW інформував, що дві українські ДРГ морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили ворога в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки.

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