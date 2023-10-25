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Ночью в Брянске раздались взрывы (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2769
Время на прочтение
1 мин
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Ночью в Брянске раздались взрывы (видео)

Взрывы

Местные власти пока не прокомментировали взрывы в городе.

В ночь на 25 октября в российском Брянске прозвучала серия взрывов, которые слышали местные жители в разных районах города.

Об этом пишут в чатах местных Telegram-каналов.

Местные жители пишут о работе российского ПВО.

Также местные Telegram-каналы публикуют видео, на которых слышно по меньшей мере два взрыва.

Местные власти пока никак не прокомментировали взрывы в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Севастополе ночью, 24 октября, прогремели взрывы и стрельбу.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российских Белгороде и Брянске раздались громкие взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
2769
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