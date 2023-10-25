Боррель объяснил, почему война в Украине не может закончиться быстро

Европейский союз не хочет допустить капитуляцию Украины перед российскими агрессорами, поэтому не прекратит свою поддержку.

Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что войну в Украине можно быстро окончить, прекратив поддерживать Киев.

"Я знаю, как быстро закончить войну. Если мы перестанем поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев. Неужели мы хотим, чтобы война закончилась да? Я думаю, нет. Мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве, а также иметь российскую армию на польской границе", — сказал Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии, друг Путина Герхард Шредер назвал вторжение РФ в Украину "роковой ошибкой".

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никаких возможностей для компромиссов или переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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