Боррель объяснил, почему война в Украине не может закончиться быстро

В Кремле надеются, что Запад приостановит поддержку Украины.
Европейский союз не хочет допустить капитуляцию Украины перед российскими агрессорами, поэтому не прекратит свою поддержку.
Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Интерфакс-Украина.
Он заявил, что войну в Украине можно быстро окончить, прекратив поддерживать Киев.
"Я знаю, как быстро закончить войну. Если мы перестанем поддерживать Украину, это закончится капитуляцией украинцев. Неужели мы хотим, чтобы война закончилась да? Я думаю, нет. Мы не можем позволить Путину поставить марионеточное правительство в Киеве, а также иметь российскую армию на польской границе", — сказал Боррель.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии, друг Путина Герхард Шредер назвал вторжение РФ в Украину "роковой ошибкой".
Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никаких возможностей для компромиссов или переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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