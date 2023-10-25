Боррель пояснив, чому війна в Україні не може закінчитись швидко

Європейський союз не хоче допустити капітуляції України перед російськими агресорами, тому не припинить свою підтримку.

Таку заяву зробив верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що війну в Україні можна швидко закінчити, припинивши підтримувати Київ.

"Я знаю, як швидко закінчити війну. Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, це закінчиться капітуляцією українців. Невже ми хочемо, щоб війна закінчилася так? Я думаю, ні. Ми не можемо дозволити Путіну поставити маріонетковий уряд у Києві, а також мати російську армію на польському кордоні", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній канцлер Німеччини, друг Путіна Герхард Шредер назвав вторгнення РФ до України "фатальною помилкою".

Крім того, ми раніше інформували, що радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що не існує жодних можливостей для компромісів чи переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

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